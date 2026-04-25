Massimo Boldi ha tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Micaela ha 37 anni e lavora come attrice, mentre Manuela, di 34 anni, si dedica alla musica come cantante. Marta, invece, ha 29 anni ed è impegnata nel settore della moda. Tutte e tre vivono attualmente in Italia e mantengono un rapporto stretto con il padre, anche se conducono vite separate e hanno carriere diverse.

La vita di Massimo Boldi è sempre stata profondamente intrecciata alla sua famiglia, un punto fermo che lo ha accompagnato nei momenti più luminosi della carriera e in quelli più difficili della vita privata. L’attore ha spesso raccontato quanto le sue tre figlie, Micaela, Manuela e Marta, siano state la sua forza, soprattutto dopo la scomparsa della moglie Maria Teresa Selo, avvenuta nel 2004. Quel dolore ha segnato un prima e un dopo nella storia familiare, ma ha anche rafforzato un legame che oggi appare più solido che mai. Chi sono le tre figlie di Massimo Boldi? Quali percorsi hanno scelto? E come si sono costruite una vita tra lavoro, passioni e affetti? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Massimo Boldi, chi sono le tre figlie Micaela, Manuela e Marta: età, vita privata e cosa fanno oggi

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"Adalberto, dimmi! Ah, viene @maxgiustiofficial a correre a Marsciano E invece Massimo Boldi che fa" Domenica al campionato Epoca torna con grande piacere a trovarci un amico e un grande appassionato. Buon divertimento, Max! - facebook.com facebook