Marilyn Manson sarà nuovamente in Italia per due concerti nel 2025, a Milano e Bergamo. La sua presenza nel paese ha suscitato discussioni a causa delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono. La decisione di confermare le date è stata comunicata nonostante le perplessità legate alle polemiche legali. La città di Ferrara è al centro di alcune notizie riguardanti le reazioni alla sua futura esibizione.

Nonostante le perplessità legate alle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista, dopo i concerti del 2025 a Milano e Bergamo Marilyn Manson tornerà in Italia. Questa estate, il cantante sarà nel nostro Paese per tre date: l’11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival, il 13 2026 a Bari e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma. Oltre alle critiche contro la sua partecipazione a questi eventi, soprattutto per via delle accuse di violenza domestica mosse contro di lui dall’ex partner, l’attrice Evan Rachel Wood e da altre decine di donne, è in corso un’altro tipo di polemica, legata al suo concerto a Ferrara. Marylin Manson si esibirà a Ferrara: il no delle suore di San Vincenzo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marylin Manson torna in Italia, ma non senza polemica: cosa sta succedendo a Ferrara

Marilyn Manson - Chorus Life Arena, Bergamo, Italy, 25 nov 2025 FULL VIDEO LIVE CONCERT

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Panoramica sull’argomento

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