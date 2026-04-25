Durante la Design Week, il Flagship Store Ditre Italia apre le sue porte a una mostra dedicata alla collezione 2026. L’esposizione presenta arredi realizzati con materiali come marmo, metallo e cristallo, progettati da designer di fama internazionale. La vetrina si concentra sulla presentazione di pezzi contemporanei, evidenziando le scelte di materiali e le collaborazioni artistiche coinvolte nel progetto.

In occasione della Design Week, il Flagship Store Ditre Italia si trasforma in uno spazio espositivo dedicato alla nuova collezione 2026, un progetto che riunisce arredi firmati da protagonisti del design internazionale. Inoltre, le vetrine del Flagship diventano un perfetto palcoscenico per il progetto. La collezione 2026 di Ditre Italia nasce da una riflessione sull'abitare contemporaneo come tributo alla bellezza e all'autenticità. Tradizione manifatturiera e innovazione progettuale si incontrano in una proposta che interpreta la casa come spazio intimo, culturale e misurato, dove la qualità si esprime senza ostentazione. In questa tipologia di contesto, il linguaggio formale privilegia un design organico caratterizzato da volumi morbidi, pieni e vuoti, profili avvolgenti e proporzioni studiate per generare fluidità visiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marmo, metallo, cristallo in chiave contemporanea

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