Dal primo maggio, i terreni agricoli situati nella zona di Marina di Latina verranno utilizzati come parcheggi temporanei per la stagione estiva. Il Comune ha deciso di convertire queste aree, normalmente destinate all’attività agricola, in spazi di sosta per agevolare il flusso di visitatori durante i mesi più caldi. La trasformazione durerà fino a data da definirsi, con l’obiettivo di gestire meglio l’afflusso di auto nella zona.

? Cosa sapere Il Comune di Marina di Latina trasforma terreni agricoli in parcheggi temporanei dal 1° maggio.. La misura strutturale mira a decongestionare il traffico tra Viale Pennacchi e Borgo Grappa.. L’amministrazione di piazza del Popolo ha ufficializzato la ricerca di terreni agricoli privati per trasformarli in parcheggi temporanei a pagamento, cercando di risolvere il problema della carenza di stalli nella Marina di Latina per la prossima stagione estiva. Dopo anni di gestione basata su misure puramente sperimentali, la decisione di utilizzare aree destinate all’agricoltura come zone di sosta per i bagnanti è diventata strutturale....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Latina: campi agricoli pronti a diventare parcheggi estivi

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