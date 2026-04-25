? Cosa sapere Margot Robbie indossa la collana Taj Mahal di Elizabeth Taylor alla premiere di Cime tempestose.. Il gioiello del 1627 collega la storia di Shah Jahan al glamour di Hollywood.. A Los Angeles, durante l’anteprima mondiale del film Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, Margot Robbie ha attirato l’attenzione dei riflettori indossando la leggendaria collana Taj Mahal, un pezzo unico con un diamante a forma di cuore circondato da giada e pietra rossa. Il gioiello, che sembra aver quasi oscurato la protagonista della pellicola basata sul classico di Emily Brontë, non è solo un accessorio di lusso, ma un frammento di storia che lega il cinema contemporaneo al mito di Elizabeth Taylor.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Margot Robbie e il diamante di Elizabeth Taylor: un mito a Hollywood

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