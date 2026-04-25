Marc Marquez se la ride | Caduto al momento giusto e nella curva migliore

Durante la Sprint Race a Jerez de la Frontera, il pilota ha commentato con un sorriso la caduta avvenuta al momento giusto e nella curva più favorevole. La gara, valida per il Mondiale 2026 di MotoGP, si è svolta sul circuito andaluso, dove il pilota ha dato prova delle proprie capacità, accompagnato anche da un episodio fortuito. La corsa ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti sul circuito.

Sprint Race folle a Jerez de la Frontera, teatro del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito andaluso, Marc Marquez ha offerto un’ulteriore dimostrazione del proprio talento, sostenuto anche da un pizzico di fortuna. Il pilota spagnolo si è imposto in una gara segnata dall’arrivo improvviso della pioggia, protagonista persino di una caduta in un momento cruciale. Determinanti, tuttavia, sono stati il punto e la fase della corsa in cui si è verificato l’incidente: condizioni che hanno finito per favorire Márquez, abile nel risalire in sella e nel capitalizzare, sulla sua GP26, tutta l’esperienza di chi sa esaltarsi nelle situazioni più critiche. Alle sue spalle hanno chiuso il compagno di squadra Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, al volante della Ducati del Team VR46.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez se la ride: “Caduto al momento giusto e nella curva migliore” Marc Marquez OUT of the Grand Prix due to a puncture! Notizie correlate Marc Marquez ammette: “Bezzecchi è in uno stato di forma incredibile, al momento è inarrestabile”Dopo aver dominato da cima a fondo il Mondiale MotoGP 2025, conquistando il nono titolo iridato della carriera (il settimo in top class) al suo primo... Finale incredibile della Sprint in Thailandia: vince Acosta, Marc Marquez penalizzato. Caduto BezzecchiLa prima Sprint della stagione di MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta su KTM, dopo che Marc Marquez è stato costretto a cedergli la prima posizione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; MotoGP, Marquez: Non vince il più pazzo, ma chi sfrutta al meglio la propria follia; Marc Marquez pensa al ritiro? Guida in modo molto innaturale: la teoria di Melandri. MotoGP: Pioggia e cadute, Marc Marquez vince la Sprint in SpagnaPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi. Lo spagnolo sembrava fuori dal podio, poi recupera sotto la pioggia (ANSA) ... ansa.it MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la Sprint dopo la cadutaPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi. Lo spagnolo sembrava fuori dal podio, poi recupera sotto la pioggia: La mia prima vittoria dopo una caduta (ANSA) ... ansa.it Questa la manovra di rientro in pit lane di Marc Marquez, dopo essere caduto alla Curva 13. Un episodio destinato a far discutere gli appassionati. A noi ha ricordato quella di Lewis Hamilton a Hockenheim nel 2019, quando andò a muro e per tale taglio fu pe - facebook.com facebook #MotoGP #SpanishGP Marc Marquez vince la gara sprint. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Terzo Morbidelli. Uscito Bezzecchi. Il GP è stato condizionato da una serie di cadute negli ultimi giri a causa della pio x.com