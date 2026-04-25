Mantova un tris che profuma di salvezza

Il Mantova ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Sudtirol, che si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra ospite. La partita si è giocata il 25 aprile 2026 e si è conclusa con i tre punti che hanno portato il Mantova a un totale di 43 punti in classifica. Il Sudtirol ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto durante l'incontro.

Mantova, 25 aprile 2026 – Il Mantova conquista tre punti d’oro in casa di un Sudtirol apparso spaesato e poco incisivo e raggiunge quota 43 in classifica. Una vittoria tanto importante quanto meritata per la squadra di mister Modesto, che cancella nel migliore dei modi lo scivolone interno con l’Avellino. Messe da parte tutte le ansie per la retrocessione diretta, la compagine virgiliana a questo punto è vicinissima pure a mettersi al sicuro dai playout, anche se, in questo caso, le molteplici combinazioni possibili e gli impegni negli ultimi 180’ con formazioni in lotta per la promozione diretta in serie A come Monza e Frosinone, inducono a mantenere lo spumante ancora in frigorifero (per l’assenso della matematica ai biancorossi servirebbe ancora un punticino, ma per la salvezza potrebbero già bastare anche i 43 punti fin qui raccolti).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantova, un tris che profuma di salvezza Notizie correlate Leggi anche: Pronostico Union Berlino-St. Pauli: vittoria che profuma di salvezza Volley. Per la Giorgio Peri una vittoria che profuma di salvezzaVittoria e salvezza praticamente in ghiaccio per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie B: tris Venezia a Bari, colpo Frosinone a Modena; Serie C Girone A, tris casalingo dell'AlbinoLeffe sulla Triestina. I seriani salgono al nono posto, sarà lotta playoff fino all'ultimo; La volata si accende: tre squadre per la A diretta, per il Palermo solo un lumicino di speranza; Serie D Girone B, la Nuova Sondrio rimane appesa alla speranza salvezza. Tris degli uomini di Amelia sul campo dell'Oltrepò. Mantova, un tris che profuma di salvezzaLa squadra di Modesto supera in bello stile il Sudtirol e vede la salvezza a portata di mano: per festeggiare basta un punto ... ilgiorno.it Serie B, terminate le gare delle 15: Mantova travolgente, tris Frosinone. Vince l'Entella, pari all'Adriatico. Frena il PalermoIl pomeriggio della 36ª giornata di Serie B scuote profondamente la classifica, regalando verdetti pesanti sia in ottica promozione che nella. tuttob.com Live: Sudtirol 0-1 Mantova Goal: Trimboli (36') Data Free: https://matchcorner.live/SUD-MAN - facebook.com facebook