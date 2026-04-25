Mantova travolge il Südtirol | 3-0 netto che scuote la classifica

Nel match disputato allo stadio Druso sabato 25 aprile, Mantova ha sconfitto il Südtirol con un risultato di 3-0. La squadra ospite ha conquistato tre punti importanti, mentre il Südtirol si trova ora con 40 punti in classifica e si prepara ad affrontare la Sampdoria il 1 maggio. La partita ha avuto un impatto sulla posizione di entrambe le squadre nel campionato.

? Cosa sapere Mantova batte 3-0 il Südtirol allo stadio Druso sabato 25 aprile.. Il Südtirol resta a 40 punti e affronta la Sampdoria il 1 maggio.. Il Mantova impone un netto 3-0 al Südtirol allo stadio Druso nella 36ª giornata di Serie B, lasciando gli altoatesini a quota 40 punti in una fase cruciale del campionato. La sfida vissuta sabato 25 aprile è stata dominata dalla concretezza dei padroni di casa, che hanno saputo sfruttare le lacune tattiche degli avversari per costruire un vantaggio solido fin dai primi minuti. Il match si è rivelato immediatamente complesso per i locali, che sono scesi in campo subendo l’impeto dei mantovani, i quali hanno chiuso la prima frazione di gioco in anticipo sul 2 a 0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova travolge il Südtirol: 3-0 netto che scuote la classifica Notizie correlate Mantova a Bolzano per blindare la salvezza: contro il Sudtirol è quasi una finaleMantova, 24 aprile 2026 – La sconfitta interna con l’Avellino ha complicato (in modo significativo) le cose per il Mantova. IN CAMPO ALLE 15. Mantova, la salvezza passa dal Sudtirol. Bragantini in dubbioUna visita al Sudtirol, alle ore 15, con un obiettivo tanto preciso: garantirsi la salvezza dopo la sconfitta interna con l’Avellino. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Serie B: vincono Venezia e Frosinone, goleada Spezia al SudTirol; Serie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 35a giornata. Calcio Serie B: Il Mantova travolge (0-3) il Südtirol. Salvezza ad un passoBOLZANO Buon pomeriggio dallo stadio Druso di Bolzano. Terzultima di campionato per il Mantova che sul campo del Sudtirol si gioca un altro match point ... vocedimantova.it Südtirol senza idee, il Mantova vince per 3-0 a BolzanoPer gli altoatesini è una battuta d’arresto che conferma un momento complicato, tra poca brillantezza e fragilità difensiva ... altoadige.it MANTOVA EASY RUN - 27 settembre 2026, Mantova PROMO per i primi 100 pettorali a 8€ Se la corsa competitiva non fa per te, partecipa alla Mantova Easy Run! Una camminata ludico-motoria non competitiva, su un percorso totalmente pianeggiante di 9 k - facebook.com facebook