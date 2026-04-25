In diverse città italiane, si sono svolte manifestazioni per il 25 aprile che hanno registrato momenti di tensione. Un esponente di un partito di centrosinistra ha raccontato di essere stato allontanato da un corteo, evento che non si era verificato in cinquant'anni. La presenza di scontri e divergenze tra i partecipanti ha caratterizzato le manifestazioni di questa giornata.

Quello del 2026 è uno dei 25 Aprile più carico di tensione degli ultimi anni. A Roma si spara contro una coppia che ha il fazzoletto dell’Anpi. A Milano la Brigata Ebraica è costretta a uscire dal corteo. Ancora a Roma e a Bologna viene picchiato e allontanato chi porta le bandiere ucraine e europee., In particolare, nella Capitale una donna e un uomo sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a pallini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Dal palco dell'iniziativa è stato riferito che a sparare sarebbero stati dei soggetti a bordo di una moto. I due attivisti feriti sono stati subito soccorsi da una ambulanza presente in zona, poi si sono recati a fare denuncia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazioni per il 25 Aprile: tensioni in tutta Italia

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