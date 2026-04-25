Manfredonia il caso Bella Ciao finisce su Ansa Generale Aeronautica | Dobbiamo rispettare regole e norme per questo ci siamo allontanati

Il caso legato alla canzone “Bella Ciao” a Manfredonia è stato riportato dall’agenzia di stampa Ansa. Un rappresentante dell’aeronautica ha dichiarato che l’istituzione si è allontanata dalla scena per rispettare le regole e le norme vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa decisione o sui soggetti coinvolti. La vicenda è ora oggetto di attenzione mediatica.

Manfredonia, il caso "Bella Ciao" finisce su Ansa. Generale Aeronautica: "Dobbiamo rispettare regole e norme, per questo ci siamo allontanati" Polemiche a Manfredonia, nel Foggiano, dove alcuni appartenenti ad associazioni di militari in pensione si sono allontanati al termine delle celebrazioni in occasione della Festa della Liberazione, mentre la banda cittadina intonava 'Bella Ciao'. "Sono molto dispiaciuto di quanto accaduto - commenta il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca -. Mentre il Gonfalone del Comune rientrava a palazzo San Domenico, sede comunale, la banda cittadina ha intonato 'Bella Ciao'.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il caso “Bella Ciao” finisce su Ansa. Generale Aeronautica: “Dobbiamo rispettare regole e norme, per questo ci siamo allontanati” Notizie correlate Cassette postali in condominio: regole, costi e norme da rispettareLa gestione della corrispondenza negli edifici privati richiede il rispetto di precise norme tecniche e giuridiche che definiscono l’obbligo di... Manfredonia, girano le spalle a “Bella Ciao”, Verdi: “Offesa profonda”Bella Ciao è un canto popolare dedicato alla Resistenza italiana contro il nazismo e il fascismo. Altri aggiornamenti 25 aprile: nel Foggiano banda intona ‘Bella Ciao’, militari in pensione si allontananoPolemiche a Manfredonia, nel Foggiano, dove alcuni appartenenti ad associazioni di militari in pensione si sono allontanati al termine delle celebrazioni in occasione della Festa della Liberazione, me ... trmtv.it Bella ciao: origine e significato dell’inno universale alla libertàScopri origine, storia e significato di Bella ciao, il celebre canto partigiano, oggi simbolo globale di protesta e resistenza. libreriamo.it