Gli esami tossicologici sui campioni di sangue di mamma e figlia hanno confermato che sono decedute a causa di un’intossicazione acuta da ricina. La verifica scientifica ha escluso altre cause di morte, chiarendo che la sostanza tossica è stata responsabile del decesso. La ricina, una tossina molto potente, è stata identificata come l’unico agente coinvolto nelle morti avvenute di recente.

Gli accertamenti tossicologici sui campioni di sangue prelevati ad Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita hanno fugato ogni dubbio sull'ipotesi dell'avvelenamento: mamma e figlia sono morte per una “intossicazione acuta da ricina”. Lo si legge nella relazione trasmessa dal Centro antiveleni “Maugeri” di Pavia alla procura di Larino che, lo scorso marzo, ha aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo premeditato, al momento contro ignoti, in relazione ai decessi sospetti delle due donne originarie di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Dal documento emerge anche che Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara, era negativo alla sostanza venefica: “La negatività dei campioni biologici riferibili al sig.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mamma e figlia avvelenate, la verità degli esperti sulla ricina e le prove

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