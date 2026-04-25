Durante una partita di calcio, un giocatore ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Le squadre e i presenti hanno subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti prontamente sul posto. Nonostante gli sforzi dei medici, il giocatore è deceduto sul campo. La partita è stata interrotta e le autorità hanno avviato le procedure di accertamento.

Era una di quelle partite che profumano di libertà: maglie leggere, risate a bordo campo, il ritmo sincopato dei passi sull’erba. Un appuntamento semplice, nato dalla passione, dove il calcio torna ad essere quello di sempre: amicizia, sudore e cuore. Poi, senza preavviso, il tempo si è spezzato. Un movimento appena accennato, lo sguardo perso nel vuoto e il corpo che cede di colpo. In un istante, il rumore del gioco si è trasformato in un silenzio pesante, rotto solo dalle voci concitate di chi cercava di capire cosa stesse accadendo. I compagni gli sono corsi incontro, qualcuno ha chiamato aiuto, altri hanno provato a scuoterlo e a tenerlo sveglio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Malore improvviso in campo, addio alla leggenda del calcio

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