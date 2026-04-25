Oggi, nel campionato di Bundesliga, si affrontano Mainz 05 e Bayern Monaco. Mainz cerca di ottenere un risultato positivo contro la capolista, che punta a mantenere il primo posto con quattro partite ancora da giocare. La partita si gioca il 25 aprile 2026, in un momento in cui il Bayern ha la possibilità di consolidare il suo vantaggio in classifica.

? Cosa sapere Mainz 05 sfida il Bayern Monaco oggi 25 aprile 2026 in Bundesliga.. Il Bayern punta a confermare il titolo con quattro giornate ancora disponibili.. Mentre il Bayer si prepara a scendere in campo come campione confermato della Bundesliga dopo solo quattro giornate mancanti, il Mainz 05 sfida il Bayern oggi, 25 aprile 2026, con l’obiettivo di diventare la seconda squadra della stagione capace di battere i bavaresi. Il countdown per la conclusione del campionato è iniziato. Con il traguardo della 31esima giornata alle porte, la tensione sale su un campo dove la motivazione del Mainz potrebbe colpire un Bayern già proiettato verso i festeggiamenti del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mainz sfida il Bayern: il tutto per la sorpresa contro il campione

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