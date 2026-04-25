’Magnolia in jazz’ in piazza nel ricordo di Gino Paoli

Nella piazza principale del borgo, un evento musicale ha portato il jazz sotto il cielo serale, con un omaggio al compositore e cantante scomparso di recente. La serata ha visto esibirsi musicisti che hanno reinterpretato brani noti, creando un’atmosfera intima e suggestiva. La manifestazione, intitolata “Magnolia in jazz”, ha attirato numerosi spettatori, che hanno potuto godere delle note in un contesto storico del paese.

L’incanto del tramonto lericino si fonde con le note sofisticate del genere sincopato per eccellenza, trasformando un angolo storico del borgo in un club d’atmosfera. Sotto le fronde secolari di piazza Garibaldi, il locale ‘La Magnolia’ ospita oggi alle 18 il concerto ‘ Magnolia in Jazz ’, nuovo atteso capitolo della rassegna musicale ‘Melodie per Noi’. L’iniziativa nasce dalla volontà di intrecciare l’intrattenimento di qualità con il relax del rito dell’aperitivo, offrendo una proposta che stimola i sensi e lo spirito. Protagonista della serata sarà il duo Colombo-Cardelli, formazione composta dalla voce di Emma Colombo e dal basso di Simone Cardelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Magnolia in jazz’ in piazza nel ricordo di Gino Paoli Notizie correlate Castelbuono celebra il jazz: 18 musicisti per un tributo a Gino PaoliIl 30 aprile, in occasione della celebrazione mondiale del jazz, il chiostro di San Francesco a Castelbuono ospiterà un evento musicale che vede... Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli morto a 60 anni: biografia, carriera nel giornalismo e cause della morteLa morte di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia del cantautore, ma anche nel mondo del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ’Magnolia in jazz’ in piazza nel ricordo di Gino Paoli; Magnolia in Jazz: a Lerici il concerto del duo Colombo-Cardelli; A Lerici il jazz del duo Colombo-Cardelli. Alla giornata internazionale del jazz un omaggio Gino Paoli(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il fascino del jazz incontra la grande scuola cantautorale. In occasione della Giornata internazionale del jazz, in ... spettacoli.tiscali.it Quando cantautorato e letteratura si incontrano: i topos e le influenze letterarie in Gino PaoliGino Paoli fra letteratura e cantautorato: non solo autore di canzoni memorabili, ma vero ... msn.com 7Gold Sicilia. . A Castelbuono la Gionata internazionale del Jazz: un omaggio a Gino Paoli tra canzone d’autore e improvvisazione - facebook.com facebook Gino Paoli e Ornella Vanoni, ospiti di Renzo Arbore, si esibivano insieme sul palco in "Senza fine". "Meno siamo meglio stiamo – Revisited" di e con @Renzo_Arbore è disponibile su @RaiPlay: bit.ly/MenoSiamoMegli… x.com