Castelbuono celebra il jazz | 18 musicisti per un tributo a Gino Paoli

Il 30 aprile, nel chiostro di San Francesco a Castelbuono, si terrà un evento dedicato al jazz in occasione della giornata mondiale del genere musicale. Sedici musicisti si riuniranno per interpretare brani di Gino Paoli, in un tributo che coinvolgerà appassionati e appassionate della musica. La manifestazione si svolge in un contesto storico e architettonico che fa da sfondo alle esibizioni dal vivo, offrendo un momento di musica e cultura nel centro del paese.

Il 30 aprile, in occasione della celebrazione mondiale del jazz, il chiostro di San Francesco a Castelbuono ospiterà un evento musicale che vede protagonista l’opera di Gino Paoli. Un gruppo composto da 18 musicisti si esibirà nell’atrio del borgo madonita, proponendo un percorso sonoro che intreccia le canzoni del celebre autore genovese con i classici dello standard jazzistico. La serata sarà guidata dalla direzione di Mario Caminita, collaboratore storico della gestione artistica del festival locale. Il palco vedrà la partecipazione di talenti quali Giuseppe Milici all’armonica, Giacomo Tantillo alla tromba e Antonio Zarzone al pianoforte. Il fronte vocale sarà rappresentato dalle interpretazioni di Daria Biancardi, Giuliana Di Liberto e Pamela Barone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelbuono celebra il jazz: 18 musicisti per un tributo a Gino Paoli “Per sempre Gino”, Rai2 celebra Gino Paoli con una serata evento firmata Pierluigi DiacoA pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, Pierluigi Diaco gli dedica una serata speciale su Rai2 dal titolo “Per sempre Gino”, in onda domenica... Autista suona tromba: tributo virale a Gino PaoliUn autista di autobus a Roma ha trasformato un momento di sosta in un tributo musicale improvvisato, suonando la tromba mentre il veicolo era fermo. Temi più discussi: Giornata internazionale del jazz: a Castelbuono omaggio a Gino Paoli; Palermo Pizza Experience: tre giorni tra gusto, tradizione e musica a Villa Filippina; Aspra, torna Passeggiando Ascoltando: i vinili di Ignazio Gagliano animano il lungomare. Alla giornata internazionale del jazz un omaggio Gino PaoliIl fascino del jazz incontra la grande scuola cantautorale. ansa.it Danilo Rea: Negli ultimi anni Gino Paoli trovò la libertà nel jazzInsieme a Danilo Rea, Gino Paoli ha trovato un nuovo modo di stare dentro la musica. Un sodalizio nato quasi per sottrazione, dentro il linguaggio del jazz, che negli anni si è trasformato in uno spaz ... ilsecoloxix.it Ultimo giorno per il pre-ordine! Non perdere l'occasione di aggiudicarti il vinile numerato da collezione di “Per Sempre” di Ornella Vanoni e Gino Paoli! Oggi è l'ultimo giorno per prenotarlo in edizione limitata e marble orange. Un pezzo unico della musica itali - facebook.com facebook #inaltreparole Gramellini ricorda Gino Paoli: “Parole su democrazia ancora attualissime” x.com