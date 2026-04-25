Secondo il modello ECMWF, a maggio le temperature in Italia saranno inferiori alla media, con un'indice NAO sotto i 3 punti negativi. L'instabilità proveniente dall'Atlantico porterà piogge frequenti e condizioni più fredde nella prima metà del mese. Questo scenario si tradurrà in un maggio più fresco rispetto agli anni precedenti, con frequenti fenomeni di maltempo e temperature più basse del normale.

? Cosa sapere Modello ECMWF prevede indice NAO sotto i 3 punti negativi per maggio in Italia.. L'instabilità atlantica porterà piogge e temperature inferiori alla norma nella prima decade.. Le proiezioni del modello ECMWF emesse il 23 aprile 2026 indicano che l’indice NAO scenderà oltre i 3 punti sotto lo zero, suggerendo un maggio per l’Italia caratterizzato da un clima più rigido e instabile rispetto alla norma primaverile. Immaginate di sedervi a una tavola imbandita con i sapori della terra, ma con un vento improvviso che soffia dalle montagne, portando con sé un profumo di pioggia e aria frizzante. Questo è l’invito che la natura sembra volerci rivolgere per le prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio gelido in arrivo: il freddo del Polo scende sull’Italia

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