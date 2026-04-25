A Madrid, Benjamin Bonzi ha perso contro Jannik Sinner in un match caratterizzato da un infortunio al torace che ha influenzato l'andamento della partita. Bonzi ha accusato dolore alle costole, il che ha permesso a Sinner di recuperare nel secondo set. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, nonostante le difficoltà fisiche di Bonzi.

? Cosa sapere Benjamin Bonzi perde contro Jannik Sinner a Madrid dopo un dolore alle costole.. Il fastidio fisico al torace ha permesso all'azzurro di recuperare il secondo set.. Dopo due ore e venti minuti di battaglia sul cemento del Manolo Santana, Benjamin Bonzi esce dal campo di Madrid con un misto di consapevolezza tecnica e amarezza fisica dopo la sconfitta contro Jannik Sinner. Il francese di Nîmes ha messo in crisi il numero uno del mondo, sfruttando una gestione tattica impeccabile che ha permesso di conquistare il primo set. La partita è stata un duello di intensità, dove la precisione dei colpi di Bonzi ha costretto l’azzurro a un lavoro costante per scardinare i piani del rivale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Bonzi mette in crisi Sinner: il dolore che cambia la sfida

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