Macchia Faggeta Licia Romani la più votata Ecco tutti i nomi del cda

È stato rinnovato il consiglio di amministrazione della società Macchia Faggeta, proprietaria di 538 ettari di area boschiva nell’Amiata senese, con sede ad Abbadia San Salvatore. Tra i nomi annunciati, Licia Romani risulta essere la candidata più votata. La società gestisce un vasto patrimonio forestale e ha comunicato i nomi dei nuovi componenti del cda.

Rinnovato il cda della società Macchia Faggeta (proprietaria di 538 ettari di area boschiva dell’Amiata senese,) che ha sede ad Abbadia San Salvatore. Una società storica, no profit, che appartiene ai "badenghi". La sua costituzione risale al 1800. Sono 157 i capo stipite, i discendenti di chi la società l’ha costituita, che eleggono il cda che, a suo volta, elegge il presidente. Ed è di questi giorni la votazione indetta per eleggere i sei consiglieri chiamati a scegliere il nuovo presidente. E’ Licia Romani la candidata che ha riportato più voti. Con 58 consensi dovrebbe essere lei la nuova presidenza della società. Succederà a Sergio Nottolini che la Macchia Faggeta l’ha guidata per ventidue anni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Macchia Faggeta . Licia Romani la più votata. Ecco tutti i nomi del cda Notizie correlate Sfida per il controllo di Ferretti, tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yachtSono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì.