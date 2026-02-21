È lui l’uomo più ricco d’Italia La nuova classifica davanti a tutti c’è un nome a sorpresa

Secondo la classifica in tempo reale di Forbes risulta attualmente l’uomo più ricco d’Italia. Il fondatore di Ion Group, società attiva nel settore software e dati finanziari, avrebbe raggiunto un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollari, superando Giovanni Ferrero di circa mezzo miliardo. L’aggiornamento segna un cambio al vertice dopo un lungo periodo di stabilità nella graduatoria dei grandi patrimoni italiani. Classifica Forbes: sorpasso su Giovanni Ferrero. Stiamo parlando di Andrea Pignataro che dopo oltre quattro anni fa cambiare il podio dei più ricchi d’Italia: in cima alla lista, infatti, era rimasto Ferrero, imprenditore legato all’eredità del gruppo noto per la Nutella. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia: superato Giovanni FerreroAndrea Pignataro si impone come l’uomo più ricco d’Italia, grazie alla crescita del suo patrimonio.

Come ha fatto Andrea Pignataro a diventare il secondo uomo più ricco d'Italia (con miliardi di debiti)Andrea Pignataro è uno dei personaggi più enigmatici della finanza italiana.

