ma le polemiche continuano

Le polemiche attorno alla tournée di Kanye West proseguono, con numerosi stop e cancellazioni. Le dichiarazioni del rapper statunitense, che contengono commenti antisemiti, razzisti e filo-nazisti, hanno portato a conseguenze concrete a livello internazionale. Tra queste, la Polonia ha deciso di annullare il concerto previsto per questa estate a Chorzów. La vicenda ha generato un impatto immediato su diverse tappe del tour.

Non si placano le polemiche e gli stop per la tournée di Kanye West. Le dichiarazioni antisemite, razziste e filo-naziste del rapper statunitense stanno causando un effetto domino globale: la Polonia ha annullato il concerto previsto per quest’estate a Chorzów. Sorte simile è toccata a un live a Marsiglia: posticipato. Nel Regno Unito il cantante è stato escluso dal festival Wireless dopo il blocco del visto. Confermata la data italiana (18 luglio) a Reggio Emilia, nonostante le proteste dell’Anpi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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