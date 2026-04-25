Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico, Fratelli d’Italia ottiene il 28,4% dei consensi a livello nazionale, confermandosi come primo partito. I dati aggiornano le percentuali di sostegno e riflettono la posizione attuale del partito nel panorama politico. La rilevazione fornisce un quadro dettagliato del gradimento degli elettori, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Secondo il sondaggio di Termometro Politico di questa settimana, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito a livello nazionale con il 28,4% dei consensi. Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una posizione di netto vantaggio rispetto a tutte le altre forze politiche, dimostrando una solidità che lo colloca stabilmente davanti a tutti. Nonostante un lieve calo di due decimi rispetto alla rilevazione precedente, Fratelli d’Italia continua a rappresentare la principale formazione politica del Paese, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per una larga parte dell’elettorato. Il Partito Democratico si attesta stabilmente al 22% per la quinta settimana consecutiva, confermando una posizione solida ma ancora distante dal partito di maggioranza relativa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'ultimo sondaggio: dov'è arrivato Fdi e cosa sta succedendo dietro, i numeri

SONDAGGI POLITICI OGGI ECCO COSA STA SUCCEDENDO DAVVERO

Notizie correlate

“Siete nei guai”. Guerra Iran, l’annuncio è appena arrivato: cosa sta succedendoLa crisi in Medio Oriente resta appesa tra dichiarazioni di apertura diplomatica e una sequenza di operazioni militari che, sul terreno, continuano a...

Il sondaggio che manda nel panico il Pd: cosa sta succedendoSecondo il sondaggio realizzato dall’istituto Izi, Giuseppe Conte emerge come il favorito alle eventuali primarie del centrosinistra.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Campo largo, oggi Conte davanti a Schlein per le primarie: il risultato dell’ultimo sondaggio di Only Numbers; Sondaggi politici, FdI resta il primo partito. Pd in calo. Crescono M5S e Forza Italia; Trump ai minimi nei sondaggi: i prezzi salgono e il presidente perde consensi tra gli indipendenti e i repubblicani non Maga; Germania, sondaggio shock: sorpassata la Cdu, Afd prima.

L’ultimo sondaggio politico: FdI guadagna l’1,5%. Avanza anche il M5s. Lieve calo per Forza ItaliaIl Partito Democratico su dello 0,2% a distanza di 15 giorni dalla precedente rilevazione, rosicchia due decimi anche Vannacci. Conte in vantaggio su Schlein in una virtuale corsa alle primarie ... quotidiano.net

Sondaggi politici: sale il Movimento 5 Stelle, cala il PD; stabile Fratelli d'ItaliaL'ultimo sondaggio SWG per il tg di La7 vede una crescita per il Movimento 5 Stelle; stabile il partito di Meloni, cresce la Lega, in calo il PD ... it.blastingnews.com

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola FdI e Lega non mollano: in vista un mini rimpasto alla Regione Nuovo stadio a Palermo: via in giunta ma i tempi son - facebook.com facebook

Mi fa ululare il fatto che, mentre con alcuni senatori incontravamo esponenti della resistenza democratica georgiana che manifesta da 500 gg. x la libertà, il sen. Silvestroni (FDI) accoglie oggi al Senato l’ambasciatrice del regime georgiano. Mi vergogno x lui e x.com