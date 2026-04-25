A Los Angeles, il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati morti il 14 dicembre, entrambi con ferite da arma da taglio. La polizia ha arrestato il loro figlio, Nick Reiner, con l'accusa di omicidio di primo grado nella residenza della coppia. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze della vicenda e sulla dinamica dei fatti. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sul caso.

? Cosa sapere Rob Reiner e Michele Singer uccisi a Los Angeles il 14 dicembre con armi da taglio.. Nick Reiner arrestato con accusa di omicidio di primo grado nella residenza dei genitori.. Lo scorso 14 dicembre, l’abitazione di Los Angeles dove vivevano il regista Rob e la moglie Michele Singer è stata teatro di un evento che ha travolto la famiglia Reiner. I due professionisti, rispettivamente di 78 e 70 anni, sono stati rinvenuti senza vita all’interno della propria dimora; le determinazioni dell’ufficio del medico legale della contea hanno confermato che entrambi hanno perso il capo a causa di svariate ferite inflitte con armi da taglio....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’orrore a Los Angeles: uccisi il regista Rob Reiner e la moglie

Tragic END of Rob Reiner & Wife – You Won’t BELIEVE What Really Happened!

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