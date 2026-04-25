Lo squadrone a sostegno di Pizza Sindaco | tutti i candidati

Sette liste si sono schierate a sostegno dell’avvocato Nello Pizza, candidato sindaco di centrosinistra. La sua candidatura ha coinvolto diversi schieramenti politici che lo hanno supportato nella corsa alle prossime elezioni comunali. La competizione si svolge in un panorama politico vario, con i candidati che presentano programmi diversi e un fronte unito di candidati che si sono schierati con Pizza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sei liste affiancano la corsa a sindaco dell’avvocato Nello Pizza, espressione del centrosinistra. Una coalizione variegata che unisce forze politiche e realtà civiche, con l’intento di proporre un programma inclusivo e concreto. Partito Democratico Enza Ambrosone. Valentina Bianco. Flaviano Capossela. Gennaro Cesa. Concetta detta Dina Ciccullo. Luca Cipriano. Silvia Di Somma. Leonardo Festa. Mariapia Ficociello. Barbara Gaita. Mafalda Galluccio. Clelia Gambino. Carmine Genovese. Marietta Giordano. Nicola Giordano. Maria detta Mirella Giova. Virgilia Guerriero. Ettore Iacovacci. Sara Iannaccone. Teodoro Marena. Ada detta Ada Mastroberardino.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Elezioni a Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Luciano BorrelliAnche a Calvizzano si torna al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Leggi anche: Amministrative: tutti i candidati sindaco a Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo