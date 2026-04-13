Quasi il 60 per cento dei minori migranti non accompagnati in Italia sostiene di avere 17 anni. Questa percentuale ha sollevato dubbi sulla precisione delle stime anagrafiche e sulla gestione delle procedure di identificazione. La questione riguarda anche la legge Zampa, una normativa che regola l’accoglienza e la tutela dei minori stranieri non accompagnati. La discussione pubblica si concentra sulla sua efficacia e sulla necessità di eventuali cambiamenti.

Roma, 13 apr – Quante volte, guardando lo sbarco degli immigrati nei porti italiani, abbiamo assistito a sfilate di uomini nerboruti e in perfetta forma fisica, nonostante fosse stata annunciata una considerevole presenza a bordo delle navi delle Ong di donne e bambini non accompagnati? I numeri del Viminale confermano che, negli ultimi dieci anni, i minorenni sbarcati sono stati il 14 per cento del totale. Come riportato da Lost in Europe, dal 2021 al 2023, 51.433 minori migranti non accompagnati sono scomparsi dai centri di accoglienza europei. Di questi 22.899 da quelli italiani. Ben il 45 per cento. Sono due i probabili motivi di questi allontanamenti: la volontà di raggiungere parenti in altri Paesi europei e quella di fuggire prima di ulteriori indagini sulla reale età anagrafica.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Quasi il 60 per cento dei minori migranti non accompagnati accolti in Italia dichiara di avere 17 anni: ecco perché la Legge Zampa deve essere definitivamente cancellata

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