L’Italia stretta tra guerra energia a caro prezzo e immobilismo interno | attraversiamo una delle fasi più difficili degli ultimi anni

Da ilgiornaleditalia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si trova attualmente in una situazione complessa, con tensioni legate alla guerra, ai costi dell’energia e a una fase di immobilismo interno. Il dibattito pubblico spesso si concentra su un singolo responsabile, come l’Europa, il governo o le influenze esterne, ma i problemi sono molteplici e interconnessi. La crisi riguarda questioni economiche, politiche e di sicurezza che si intrecciano e rendono difficile trovare soluzioni semplici.

L’economia italiana attraversa una delle fasi più difficili degli ultimi anni. A pesare non sono soltanto i problemi storici del Paese -crescita debole, produttività stagnante, burocrazia lenta, pressione fiscale elevata- ma anche un quadro internazionale sempre più instabile. La guerra in Medio Oriente, sommata al protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, ha riacceso le tensioni sui mercati energetici e reso ancora più fragile un sistema industriale che vive di manifattura, esportazioni e consumi interni. Per un Paese come l’Italia, povero di materie prime ma ricco di capacità produttiva, l’energia non è un dettaglio tecnico: è la base stessa della competitività.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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