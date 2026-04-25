Lista Davvero | ecco tutti i candidati in lizza

Ecco i nomi dei candidati iscritti alla lista Davvero. Tra i nomi presenti ci sono persone con diversi cognomi e nomi, tra cui Vincenza Abate, Rosalba Adamo, Manolo Alessandrino e Stefano Argenziano. La lista include anche Arianna Bagno, Carlo Battista, Ennio Buonanno, Luca Caputo e altri ancora. Tra i candidati figurano anche Luigi D’argenio, Francesco Foletto, Antonio Genovese, Gennaro Iannaccone e Gennaro Iapicca.

Lista Davvero: Abate Vincenza, Adamo Rosalba, Alessandrino Manolo, Argenziano Stefano, Bagno Arianna, Battista Carlo, Buonanno Ennio, Caputo Luca, Carullo, Cucciniello Teresa, D’argenio Luigi (detto Luigino), Foletto Francesco (detto Tato), Genovese Antonio, Iannaccone Gennaro, Iapicca Gennaro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida totale tra sei liste: ecco tutti i 62 candidati e quanto pesa davvero ogni voto Leggi anche: Amministrative, il Pd presenta già la lista: tutti i candidati Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Comunali Avellino 2026, ecco le liste complete e i nomi di tutti i candidati; Liberi e Forti, Gianluca Festa lancia la sua quarta lista; Elezioni Oglio Po, ecco tutti i nomi e le liste in corsa a Viadana e Gazzuolo; Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di Salerno Migliore con Turchi Sindaco. Lo sapevi che… fare la spesa con una lista ti fa risparmiare davvero Non è solo questione di organizzazione, avere una lista chiara aiuta a evitare acquisti impulsivi, ridurre gli sprechi e portare a casa solo quello che serve davvero. E se vuoi fare un pass - facebook.com facebook Presentata la lista Pd a Venezia, torna Pellicani. Martella, 'noi rapprsentiamo il cambiamento e gli altri la continuità' #ANSA x.com