Il presidente iraniano ha invitato i cittadini a risparmiare energia elettrica, dopo che gli attacchi provenienti dagli Stati Uniti e Israele hanno provocato danni alle infrastrutture del settore energetico nazionale. In un appello pubblico, ha chiesto di ridurre l’uso delle luci in casa e di adottare comportamenti più sobri per fronteggiare la carenza di energia. La situazione si è aggravata a causa delle azioni militari che hanno colpito le fonti di approvvigionamento del paese.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato la popolazione a ridurre il consumo di elettricità dopo che gli attacchi americani e israeliani hanno danneggiato le infrastrutture energetiche del Paese. Il Capo dello Stato ha inoltre affermato che il governo mira a "controllare i consumi" di elettricità. "Invece di accendere dieci luci in casa, accendetene due. Cosa c'è di male?", ha detto Pezeshkian. Il presidente ha spiegato agli iraniani che gli Stati Uniti e Israele "hanno distrutto le nostre infrastrutture" e ha ricordato che gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani. Ma la realtà potrebbe essere un'altra. Le carenze prodotte dalla guerra potrebbero indurre il popolo a ribellarsi e ad abbattere il regime islamico che governo l'Iran dal 1979.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran a corto di energia. Pezeshkian: "Accendete meno luci in casa"

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