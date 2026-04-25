Il tofu si conferma un ingrediente versatile e adatto a chi segue una dieta vegana, perfetto per preparazioni rapide e senza troppi passaggi. In questo articolo vengono presentate sei ricette semplici e veloci, ideali per chi ha poco tempo e desidera inserire il tofu nei propri pasti senza complicazioni. Le ricette sono pensate per sfruttare al meglio questo ingrediente, senza richiedere tecniche elaborate o ingredienti difficili da reperire.

C’è chi lo guarda con sospetto e chi non sa bene da dove iniziare. Di lui si dice che è insapore, molliccio, sciapo. Ed è vero: il tofu da solo ha un sapore neutro, ed è proprio questo il suo punto di forza. Assorbe i condimenti e si trasforma facilmente. Il trucco è non avere fretta: asciugarlo bene e cuocerlo nel modo giusto fa davvero la differenza. Il tofu è uno di quegli ingredienti che, se cucinati nel modo giusto, possono diventare alleati preziosi in cucina: è versatile, economico e ricco di proteine vegetali. Perfetto anche per chi vuole variare un po’ senza complicarsi la vita. Non ha un sapore deciso, ma dal punto di vista nutrizionale il tofu gioca una partita importante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ingrediente versatile e veg: 6 ricette facili a base di tofu

NON CREDERAI A QUELLO CHE FACCIO CON IL TOFU

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