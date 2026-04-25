L’illusione della calma nel Golfo Più diplomazia non ancora più ordine

La situazione nel Golfo rimane tesa, con tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran che continuano a evolversi senza arrivare a un accordo di pace. Recenti incontri diplomatici hanno portato a discussioni e scambi di comunicazioni, ma non hanno prodotto risultati concreti per ridurre le tensioni. La crisi si sta modificando, senza ancora mostrare segni di risoluzione definitiva o di un aumento di stabilità nella regione.

La fase attuale della crisi tra Stati Uniti e Iran segna un passaggio importante: non tanto verso una soluzione, quanto verso una trasformazione della crisi stessa. La riduzione del confronto diretto e l’apertura di più canali diplomatici non indicano necessariamente un ritorno alla stabilità. Indicano piuttosto che la crisi sta entrando in una fase più complessa, in cui la pressione militare si intreccia con una gestione diplomatica più ampia e stratificata. È proprio in questa fase che il rischio di errore di lettura aumenta. Quando la tensione visibile diminuisce, cresce la tentazione di interpretare la situazione come avviata verso una normalizzazione.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’illusione della calma nel Golfo. Più diplomazia, non ancora più ordine Notizie correlate L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don’t, se il 4K rende le illusioni ancora più magicheIl terzo capitolo della saga dei Quattro Cavalieri è arrivato in homevideo grazie a Eagle Pictures anche in 4K UHD. Immigrazione, Ciriani: «Finalmente ordine di rimpatrio europeo più snello, più rapido e più severo»Per molti mesi, se non per anni, si parlerà ancora, probabilmente, del caso veramente speciale ed emblematico della cosiddetta «famiglia del bosco».