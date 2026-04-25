Licenziati perché volevano far rispettare una sentenza | il caso dei due operai Bari Multiservizi

Due operai, impiegati come giardinieri presso una società di servizi pubblici, sono stati licenziati dopo aver insistito nel rispettare una sentenza che imponeva particolari interventi di potatura. I lavoratori avevano richiesto di seguire le disposizioni giudiziarie, ma sono stati licenziati. La vicenda riguarda il rapporto di lavoro tra i due e l’azienda, che ha comunicato i licenziamenti senza ulteriori dettagli disponibili.

Antonio Belforte e Camillo Del Carmelo sono due giardinieri potatori alle dipendenze di Bari Multiservizi S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune di Bari. Per anni entrambi hanno svolto mansioni superiori al loro inquadramento contrattuale: utilizzavano il cestello elevatore, trattori.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari: Condanne per Casapound, la sentenza riapre il caso riorganizzazione fascista e l’aggressione del 2018.Bari – Dodici esponenti di Casapound sono stati condannati dal Tribunale di Bari per il reato di riorganizzazione del partito fascista, in seguito... Il caso dei corrieri licenziati. Incontro con il pm Storari: "Solo la perseveranza sconfigge l’indifferenza"La vicenda dei corrieri licenziati dagli appalti Gls per aver lavorato nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice stradale è approdata nella...