Sanità tra cinema e scatti | il tour fotografico che celebra le icone

Un tour fotografico sta portando alla ribalta il Rione Sanità, con l’obiettivo di catturare e mettere in luce le figure femminili e le scene di vita quotidiana della zona. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale IDN-Itinerari di Napoli e si svolge in un contesto urbano, trasformando le strade e i quartieri in un palcoscenico naturale per le immagini. La serie di scatti si concentra sulle persone e sull’ambiente locale, creando un racconto visivo del quartiere.

L’associazione culturale IDN-Itinerari di Napoli trasforma il Rione Sanità in un palcoscenico urbano attraverso il tour fotografico Sguardi di donna. L’iniziativa, inserita nel calendario del Marzo Donna promosso dal Comune e sostenuta dalla Terza Municipalità, prevede una tappa fondamentale domani con partenza alle 10:30 da Porta San Gennaro, per poi concludersi il 19 aprile. Cinema e architettura barocca si fondono nei vicoli della Sanità. Il percorso non è una semplice passeggiata, ma un tributo visivo a cinque icone che hanno segnato la storia del teatro e del cinema napoletano: Sophia Loren, Angela Luce, Tina Pica, Pupella Maggio e Titina De Filippo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità tra cinema e scatti: il tour fotografico che celebra le icone Jesi celebra Mario Dondero: tra scatti immortali e parole mai letteJesi (Ancona) – La città di Jesi si prepara a celebrare una delle figure più iconiche e rilevanti del fotogiornalismo internazionale: Mario Dondero. Leggi anche: Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità