L’economia della sopravvivenza raffinata si concentra sulla diminuzione delle risorse disponibili, più che sulla crescita. In questo scenario, le aziende e le famiglie devono adattarsi a un quadro in cui le quantità di beni e servizi si riducono, costringendo a scelte più oculate. La riduzione diventa così un elemento centrale, influenzando le decisioni quotidiane e le strategie a lungo termine, in un contesto in cui le risorse sono sempre più limitate.

di Annamaria Spina Non è la crescita a mettere alla prova un sistema, è la riduzione. È quando le risorse si restringono che emerge una domanda più radicale: cosa merita davvero di essere mantenuto? La scarsità non produce automaticamente degrado, produce verità. è una consapevolezza che nasce in quei momenti in cui ci si accorge che non tutto può essere trattenuto, che scegliere non è più un’opzione ma una necessità. Non è quando hai tutto che capisci cosa vale, è quando non puoi più permetterti di sbagliare. L’economia, nella sua versione più teorica, continua a raccontarsi come un sistema adattivo, flessibile, capace di correggersi, ma questa è solo una parte della storia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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