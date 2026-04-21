Morte ex comandante Carabinieri | indagine per sospetta malasanità

La Procura di Castrovillari ha aperto un’indagine per verificare eventuali responsabilità nella morte di un ex comandante dei Carabinieri, avvenuta presso l’ospedale Guido Compagna di Corigliano. La procura sta esaminando le circostanze che hanno portato al decesso, concentrandosi anche su eventuali negligenze o errori sanitari. Le autorità hanno disposto accertamenti per chiarire eventuali responsabilità legate alla gestione medica.

Un’inchiesta della Procura di Castrovillari è stata avviata per accertare le responsabilità legate alla morte di Leonardo De Leo, avvenuta presso l’ospedale Guido Compagna di Corigliano. Il decesso dell’ex comandante dei Carabinieri di Francavilla Marittima ha spinto i familiari a presentare una denuncia formale, chiedendo verifiche rigorose sulla gestione clinica e sulle cure ricevute dall’uomo di 64 anni. L’iter giudiziario tra sequestro della salma e analisi della cartella clinica. Le autorità hanno immediatamente disposto il trasferimento del corpo presso l’obitorio del presidio Nicola Giannettasio situato a Rossano, dove si terrà l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morte ex comandante Carabinieri: indagine per sospetta malasanità Notizie correlate Andria: morte sospetta, listeria? Indagine in corsoUn decesso verificatosi ad Andria il 9 marzo scorso ha scatenato un’indagine della Procura di Trani per verificare una possibile infezione da... Indagine su morte sospetta: infermiere accusato di maltrattamenti nei confronti di un paziente**Morte sospetta in un ospedale ferrarese: l’indagato, un infermiere non autorizzato, è accusato di omicidio e maltrattamenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Muore ex Comandante dei Carabinieri: presunto caso di malasanità all'Ospedale di Corigliano; Morte dell’ex comandante dei Carabinieri all’ospedale di Corigliano: aperta un’inchiesta; Sospetta morte all’ospedale di Corigliano: indagini sul decesso di un ex carabiniere · LaC News24; Lutto al 4° Stormo, è morto il colonnello Sirico. Sospetta morte all’ospedale Guido Compagna: indagini sul decesso di un ex CarabiniereCorigliano: un uomo di 64 anni, ex comandante della stazione di Francavilla, ha perso la vita in ospedale. Salma sequestrata e trasferita a Rossano dopo la denuncia ... cosenzachannel.it Presunto caso di malasanità in Calabria: carabiniere muore in ospedale (NOME)Un esposto dei familiari fa scattare un’indagine per chiarire le cause della morte di un uomo di 64 anni, deceduto nei giorni scorsi all’ospeda ... zoom24.it Oggi è passato un anno esatto dalla morte di quest’uomo qui: Jorge Mario Bergoglio da Buenos Aires, Argentina. Per tutti, semplicemente, Papa Francesco. Il Papa di tutti, l’unico che abbiamo imparato ad amare anche noi laici, agnostici, atei, non credenti, pe facebook Il #SanLorenzo ricorda #PapaFrancesco a un anno dalla morte: il dettaglio sulla maglia e l'omaggio commosso dei tifosi x.com