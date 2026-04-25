Le stramaledette feste dei bambini

Nelle grandi città, i compleanni dei bambini si sono trasformati in eventi spesso pieni di stress e aspettative elevate. Le feste si svolgono in ambienti affollati, con decorazioni elaborate e molte attività, diventando spesso un impegno economico e organizzativo significativo per i genitori. Questa tendenza porta a una certa pressione sociale, mentre i festeggiamenti si susseguono con ritmi sempre più frenetici. Le celebrazioni si moltiplicano e spesso coinvolgono anche servizi esterni e spese considerevoli.

È scrittrice e giornalista. Il suo ultimo libro è Dizionario segreto d’infanzia, Topipittori, 2024. «Guarda, mi piacerebbe tanto, ma purtroppo tutti e venti i compagni dei nostri due figli sono nati. E compiono gli anni. A primavera. E tutti li festeggiano. Li festeggiano adesso anche i pochi che sono nati in inverno o in estate. Ritardano, anticipano. I volenterosi si accorpano pure a gruppetti di tre. Ma non c’è scampo. Ogni sabato, ogni domenica. Mattina, pomeriggio. Facendo i turni con mia moglie per non perderne una e non offendere nessuno. Sempre agli stessi giardinetti, sempre con le canzoni di Elettra Lamborghini e Achille Lauro, coi palloncini comprati allo stesso discount che scoppiano causando crisi isteriche, con la solita animazione microfonata suggerita col passaparola da mamma a mamma.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le stramaledette feste dei bambini La Festa dei Topolini - Canzoni e Rime per Bambini Notizie correlate «Le feste di compleanno dei bambini disturbano il quartiere», indagata la titolare di un locale a Roma per «disturbo del riposo»Una denuncia per «disturbo del riposo» ha acceso lo scontro nel cuore di Monteverde Nuovo, a Roma, dove da due anni si fronteggiano il ristorante... Leggi anche: Primavera a Bologna e dintorni: le feste dei fiori da non perdere