Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziata

Lo scorso 19 aprile a Pechino si è svolta la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una corsa di ventuno chilometri che ha coinvolto sia esseri umani sia robot umanoidi, alcuni autonomi e altri controllati a distanza. L’evento ha visto partecipanti di entrambe le categorie competere sulla stessa pista, evidenziando come la presenza dei robot nelle attività sportive stia aumentando. La manifestazione si inserisce in un contesto di crescente confronto tra uomini e macchine in ambito competitivo.

In Cina, a Pechino, lo scorso 19 aprile, si è disputata la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona di ventuno chilometri aperta sia agli esseri umani sia ai robot umanoidi (sia autonomi, sia a controllo diretto). Il confronto con l’edizione precedente è la parte più interessante da commentare. Nella prima edizione dell’anno scorso, i team partecipanti alla competizione erano venti e solo sei riuscirono a completare la gara. Quest’anno oltre trecento robot hanno partecipato con più di cento team anche internazionali; circa il quaranta per cento dei robot autonomi ha completato il percorso di questa edizione a sottolineare l’ingresso in questo mercato di molte più realtà (sia ricercatori sia aziende).🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziata Il primo robot UMANO creato per scopi BELLICI Notizie correlate Leggi anche: Sara e Filippo, che hanno riscritto le regole della coppia: «Siamo sposati da 12 anni, ma viviamo separati: ci scegliamo ogni giorno. Alcuni criticano, ma tanti ci dicono che abbiamo capito che cos'è l'amore» Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Di maratona in maratona | Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziata; Questi 3 emozionanti videogiochi di corse costano tutti meno di 30€: che affari!; A Granarolo la pista di collaudo per i trattori elettrici e i robot; Malpensa Express: puntuale il 90% delle corse. In 29mila contro le corse clandestine dei cavalliLe corse clandestine di cavalli, un fenomeno radicato in Italia, soprattutto al Sud, sono molto più di semplici infrazioni: rappresentano una palese manifestazione del potere criminale, una sfida ... vita.it Ferrovia Monte Generoso: al via la stagione estiva 2026, più corse dal 2 maggio https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17789 - facebook.com facebook