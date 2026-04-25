Le case di Torino che non si vendono | ville in collina e immobili ‘normali’ che sfuggono alle logiche di mercato

A Torino, alcune case restano invendute per anni, mentre altre vengono vendute in poche ore. Tra queste, ci sono ville in collina e immobili considerati 'normali' che sembrano sfuggire alle dinamiche tradizionali del mercato. La situazione evidenzia un panorama immobiliare caratterizzato da variazioni significative, con alcune proprietà troppo care o troppo difficili da vendere, creando un quadro di eccezioni e paradossi che contraddistinguono il settore locale.

Sul mercato immobiliare torinese le regole sembrano valere solo fino a un certo punto. È un ecosistema fatto di eccezioni, paradossi e colpi di scena: appartamenti che si vendono in poche ore, case che restano invendute per anni, immobili troppo cari per essere presi sul serio e altri così.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Ville in collina o appartamenti di lusso in centro: dove vivono i calciatori della Juve a TorinoMetti una piscina riscaldata in salotto, una palestra con vista e tanti altri ambienti da sogno. Immobili residenziali che passione, il mercato torna a crescere: le città più dinamicheIl mercato immobiliare italiano, secondo l’analisi realizzata dal Centro Studi IPI nel 2025, è tornato a crescere con un incremento soprattutto nelle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le case di Torino che non si vendono: ville in collina e immobili ‘normali’ che sfuggono alle logiche di mercato; Dormire tra gli alberi: le case sospese più romantiche vicino Torino; Il paradosso delle case Atc di Torino: famiglie in attesa, lavori fermi; Immaginare una Torino più verde: i risultati del concorso Visions of Nature Based Solutions. Le case di Torino che non si vendono: ville in collina e immobili ‘normali’ che sfuggono alle logiche di mercatoLa suggestione o il passato ‘pesante’: quando il valore di una casa non si misura solo in metri quadri. Ecco perché un appartamento in Crocetta da 520mila euro resta vuoto per anni mentre un rudere a ... torinotoday.it In fuga dal centro di Torino: più di 21 mila case comprate nei piccoli borghi e in montagnaRecord di acquisti (+11%) nell’hinterland, mentre nel capoluogo il mercato cresce del 6%. La ricerca di soluzioni indipendenti è diventata la priorità per chi vuole sfuggire ai rigidi costi del centro ... torino.corriere.it Piazza Bodoni Torino, pausa pranzo .. cielo blu - facebook.com facebook Bastava farti due passi per il corteo di torino per capire x.com