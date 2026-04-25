Lazio-Udinese lunedì 27 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Lazio e Udinese. La Lazio si presenta dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, mentre l’Udinese cerca punti fondamentali in campionato. La sfida si disputa allo stadio Olimpico e vede le due squadre impegnate in una partita importante per la classifica. Le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore e le quote sono state aggiornate in vista del match.

La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato il grande obiettivo della finale di Coppa Italia, ma ora deve tornare a focalizzarsi sul campionato perché lunedì sera all’Olimpico arriva l’Udinese. I biancocelesti sono reduci da ben 120 minuti di fuoco in settimana con l’Atalanta più la lotteria dei rigori, che hanno portato via sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lazio-Udinese (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Udinese affidata a Bonacina; Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A Enilive | Lazio-Udinese, informazioni per i tagliandi di Curva Maestrelli e Distinti Sud Est. Lazio Udinese, effetto Sarri all’Olimpico! I numeri di una ricorsa pazzescaLazio Udinese, i biancocelesti hanno invertito la rotta in questa seconda parte di stagione. Quanto incide Sarri? I numeri Il sipario sulla 34ª giornata di Serie A si chiuderà lunedì 27 aprile nella s ... lazionews24.com Lazio, Sarri punta l'Udinese: previsto ampio turnover dopo l'AtalantaRASSEGNA STAMPA - Due giorni di riposo dopo l’impresa di Bergamo con la Lazio che, nella giornata di oggi, si ritroverà a Formello per iniziare a preparare il match contro ... lalaziosiamonoi.it