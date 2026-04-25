Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Lazio e Udinese all’Olimpico. La Lazio, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, si prepara a tornare in campo per il campionato. Le formazioni sono pronte e le quote sono state svelate. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, con i tifosi che attendono con interesse l’incontro.

La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato il grande obiettivo della finale di Coppa Italia, ma ora deve tornare a focalizzarsi sul campionato perché lunedì sera all’Olimpico arriva l’Udinese. I biancocelesti sono reduci da ben 120 minuti di fuoco in settimana con l’Atalanta più la lotteria dei rigori, che hanno portato via sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Udinese (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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