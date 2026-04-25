Lazio senza infermieri dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale I numeri

La Regione Lazio ha approvato un piano da 74 milioni di euro per il 2026, destinato all'assunzione di 1.611 infermieri. Questa decisione mira a coprire la carenza di personale sanitario nel territorio. La misura prevede l'inserimento di nuovi professionisti nel sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di incrementare il numero di infermieri disponibili. La decisione fa seguito alle criticità emerse nel settore in materia di personale.

Nuovi infermieri in arrivo e nel Lazio. La Regione ha autorizzato, per il 2026, l’assunzione di 1.611 unità, per un costo complessivo annuale di 74 milioni di euro. A fornire i numeri a RomaToday è la stessa Regione.Nei giorni scorsi il tema è stato al centro di un acceso botta e risposta tra la.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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