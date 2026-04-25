lazio sarri a tutti i costi

Nella stagione più difficile, con numerosi problemi e tensioni, l’allenatore è riuscito comunque a portare la squadra in finale di Coppa Italia. Nonostante le critiche ricevute in passato per il suo stile di gioco, ha ottenuto un risultato importante, dimostrando di saper mantenere alta l’attenzione anche nelle situazioni complicate. La partita conclusiva si avvicina e rappresenta il traguardo di un percorso difficile, segnato da numerose sfide interne ed esterne.

Un altro capolavoro di Sarri, una finale di Coppa Italia conquistata al termine di una stagione tormentata da guai e incomprensioni tanto da far ricredere anche quelli che lo consideravano un tecnico troppo integralista per essere al passo con i tempi. E, invece, la sua Lazio ha sorpreso anche l'Atalanta con buona pace dei suoi detrattori. Lo spartito è lo stesso, il 4-3-3 un dogma ma adattato alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Difesa blindata, ripartenze fulminee, meno possesso palla e più verticalità nella manovra. Ma il «nuovo» Sarri, già nel mirino di Fiorentina e Bologna, ha attirato le attenzioni del Napoli dove ha lasciato un segno indelebile del suo calcio.🔗 Leggi su Iltempo.it

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TERREMOTO Lazio, Sarri a RISCHIO ESONERO: Che Cosa Sta Succedendo

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