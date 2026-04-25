Lavandaia restauro finito Ma la statua è senza casa

La statua della Lavandaia, recentemente sottoposta a interventi di restauro, è stata rimossa dal luogo in cui si trovava, lasciando chiedersi quale sarà il suo futuro. La vicenda ha suscitato discussioni tra chi si opponeva alla sua collocazione e chi ne aveva promosso il mantenimento. Al momento, la statua si trova senza una sede definitiva, mentre le autorità competenti stanno valutando le prossime mosse.

È giallo attorno al destino della Lavandaia. La statua delle polemiche fin dalla nascita ha suscitato diverse reazioni, tra chi ha sempre apprezzato l’opera artistica e chi l’ha definita controversa a causa della nudità del soggetto e soprattutto della posa (tanto che qualcuno aveva improvvisato anche un curioso ‘bikini di carta’ per coprirla). La scultura in alluminio raffigura una donna nuda piegata su un catino, con i più critici che hanno sempre giudicato l’opera "languida" o "provocante", in contrasto con l’umiltà delle storiche lavandaie: oggi la statua è ancora rinchiusa in attesa di trovare una nuova collocazione. Realizzata da Saura Sermenghi all’inizio di Duemila, fino a gennaio del 2024 è rimasta a custodire l’angolo tra via San Felice, via della Grada e via Riva di Reno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavandaia, restauro finito. Ma la statua è senza casa Notizie correlate Lavori a Casa Busca. L’emergenza tetto: restauro quasi finitoCasa Busca, altro cantiere: al via i lavori di risanamento del tetto del "corpo c", l’ala dell’edificio che si allunga verso il naviglio. Dopo il restauro torna all’antico splendore la statua del MarguttoE’ tornata al suo antico splendore, dopo una serie di interventi di restauro, la statua del Margutto, conservata ed esposta nella Pinacoteca Civica...