Landini ' situazione preoccupante rischio sia peggio del Covid'

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader sindacale ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale, affermando che sta peggiorando le condizioni di vita e di lavoro delle persone. Ha inoltre sottolineato che il peggioramento potrebbe superare le conseguenze della pandemia di Covid-19. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, in cui ha evidenziato l'aggravarsi delle difficoltà per i lavoratori e le famiglie.

"Siamo preoccupati di fronte ad una situazione che sta peggiorando la condizione di vita e di lavoro delle persone. L'aumento dell'inflazione ha reso ancora più poveri quelli che lavorano e ha concentrato la ricchezza in mano a pochi, addirittura ha aumentato la ricchezza e i profitti su chi fa armi o specula su questa situazione". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo del 25 aprile a Roma, a proposito delle guerre e dell'impatto economico. "Oggi la situazione è particolarmente complicata. Non voglio portare sfortuna, ma vedo davanti a noi, se non si bloccano le guerre, se non si...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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