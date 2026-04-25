Lagalla e Tajani | l’Europa deve tornare vicino ai cittadini

A Roma, in occasione del cinquantesimo anniversario del Partito popolare europeo, si sono incontrati due rappresentanti di spicco. Lagalla e Tajani hanno discusso di come l’Europa possa rafforzare il legame con i cittadini. L’evento ha riunito figure politiche per celebrare questa ricorrenza, con l’obiettivo di riflettere sulle prossime sfide del continente. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e ufficiale.

? Cosa sapere A Roma Lagalla e Tajani celebrano il cinquantesimo anniversario del Partito popolare europeo.. Il vertice punta a collegare le decisioni di Bruxelles con le amministrazioni locali.. A Roma, durante il raduno per il cinquantesimo anniversario del Partito popolare europeo organizzato dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il sindaco Roberto Lagalla ha ribadito la necessità di un legame sempre più stretto tra le istituzioni europee e le comunità locali dove si svolge la vita dei cittadini. Il vertice romano ha offerto l’occasione per riflettere sulla storia del popolarismo europeo, che in Italia affonda le sue radici nell’esempio sturziano, capace di attraversare l’intero Novecento fino ai giorni nostri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lagalla e Tajani: l’Europa deve tornare vicino ai cittadini Notizie correlate Leggi anche: «La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità» Leggi anche: Ucraina: Tajani, 'Europa deve parlare con voce unica' Altri aggiornamenti Temi più discussi: Forza Italia, Tajani riunisce la segreteria: congressi regionali entro l'estate, ma tiene banco il caso Sicilia; Convergenze al centro. Anche Forza Italia guarda ai sindaci civici; I sindaci civici: pronti a un dialogo col centrodestra; Lagalla ai 50 anni del Partito popolare europeo: Forza Italia punto di riferimento più vicino ai sindaci civici. I sindaci civici: pronti a un dialogo col centrodestraChe la rete civica sia una realtà radicata e vitale nel nostro Paese, come sostiene il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è una constatazione non più archiviabile come fenomeno da ascrivere esclusi ... ilgiornale.it Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it Il sindaco Lagalla sui lavori per il nuovo stadio - facebook.com facebook A Roma con il sindaco di Palermo Lagalla per l’apertura dell’evento “La Forza dei Territori. Sindaci civici per l’Italia e l’Europa”. @forza_italia in ascolto e a sostegno degli amministratori locali. x.com