La tragedia di Cristian Munoz | il ciclista colombiano morto per un’infezione al ginocchio dopo una caduta al Tour du Jura

Da sport.quotidiano.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista colombiano di 31 anni è deceduto in Spagna a causa di un'infezione, diverse settimane dopo un incidente durante la prima tappa del Tour du Jura in Francia. L’atleta era stato coinvolto in una caduta durante la gara e aveva subito una ferita al ginocchio. Dopo l’incidente, aveva ricevuto cure mediche, ma le complicazioni derivanti dall’infezione si sono rivelate fatali. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Roma, 25 aprile 2026 – Tragedia nel mondo del ciclismo: il 31enne colombiano Cristian Muñoz è morto ieri in Spagna a causa di un'infezione e di "complicazioni mediche" dovute ad un incidente avvenuto sabato nella prima tappa del Tour du Jura  in Francia. A dare la notizia è stata la sua squadra, la Nu Colombia. Il corridore era caduto la scorsa settimana riportando una ferita al ginocchio sinistro. Medicato con alcuni punti di sutura e sottoposto a una cura di antibiotici, Muñoz aveva seguito la squadra in Spagna in vista del Giro delle Asturie. Secondo quanto spiegato dal team manager Raul Mesa, la gamba ha però continuato a gonfiarsi rendendo necessario il ricovero nella terapia intensiva di un ospedale di Oviedo, dove gli è stata diagnosticata un'infezione difficile da trattare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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