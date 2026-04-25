Un ciclista colombiano di 31 anni è deceduto in Spagna a causa di un'infezione, diverse settimane dopo un incidente durante la prima tappa del Tour du Jura in Francia. L’atleta era stato coinvolto in una caduta durante la gara e aveva subito una ferita al ginocchio. Dopo l’incidente, aveva ricevuto cure mediche, ma le complicazioni derivanti dall’infezione si sono rivelate fatali. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Roma, 25 aprile 2026 – Tragedia nel mondo del ciclismo: il 31enne colombiano Cristian Muñoz è morto ieri in Spagna a causa di un'infezione e di "complicazioni mediche" dovute ad un incidente avvenuto sabato nella prima tappa del Tour du Jura in Francia. A dare la notizia è stata la sua squadra, la Nu Colombia. Il corridore era caduto la scorsa settimana riportando una ferita al ginocchio sinistro. Medicato con alcuni punti di sutura e sottoposto a una cura di antibiotici, Muñoz aveva seguito la squadra in Spagna in vista del Giro delle Asturie. Secondo quanto spiegato dal team manager Raul Mesa, la gamba ha però continuato a gonfiarsi rendendo necessario il ricovero nella terapia intensiva di un ospedale di Oviedo, dove gli è stata diagnosticata un'infezione difficile da trattare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La tragedia di Cristian Munoz: il ciclista colombiano morto per un’infezione al ginocchio dopo una caduta al Tour du Jura

Notizie correlate

Leggi anche: Tragedia nel ciclismo: Cristian Munoz è scomparso dopo una caduta al Tour du Jura

Cristian Camilo Muñoz muore per un'infezione a 30 anni, il famoso ciclista era caduto al Tour du JuraÈ morto Cristian Camilo Muñoz, ciclista professionista che era caduto in una gara in Francia del 18 aprile.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tragedia Cristian Muñoz: morto per un’infezione dopo una caduta; Tragedia nel ciclismo: caduto al Tour de Jura, Cristian Camilo Muñoz è morto in ospedale per sepsi; TRAGEDIA ALLE ASTURIE. DOPO LA CADUTA DI IERI CRISTIAN CAMILO MUÑOZ NON CE L'HA FATTA; Ciclismo, è morto Cristian Camilo Muñoz, fatale una caduta al Tour du Jura.

The Cristian Munoz tragedy: the Colombian cyclist died of a knee infection after a crash at the Tour du Jura.The accident occurred during the first stage of the French competition. Despite stitches and antibiotics, his condition worsened. sport.quotidiano.net

Tragedia nel ciclismo: Cristian Munoz è scomparso dopo una caduta al Tour du JuraCristian Camilo Munoz è scomparso a 30 anni per via dei postumi di una caduta al Tour du Jura: cosa è successo ... sportface.it

Tragedia nel ciclismo: addio a Cristian Munoz Nella notte ci ha lasciati Cristian Munoz, a causa delle conseguenze della caduta avvenuta durante la prima tappa della Vuelta a Asturias. Aveva corso per tre stagioni con la UAE Team Emirates e preso parte - facebook.com facebook

È morto di setticemia Cristian Muñoz, fatale la caduta al Tour du Jura x.com