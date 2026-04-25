La Promessa anticipazioni 26 aprile | Manuel va al cimitero da Jana la richiesta sulla tomba

Il 26 aprile, nella soap “La Promessa”, Manuel si reca al cimitero da Jana e fa una richiesta sulla tomba. Nel frattempo, scrive a un acquirente e si prepara per un viaggio in moto. Successivamente, confida a Simona di aver chiesto aiuto a Jana durante una visita al cimitero. La scena si concentra sulle azioni di Manuel e sui dialoghi tra i personaggi coinvolti.

Manuel scrive a un acquirente e prepara i suoi motori, poi confessa a Simona di aver chiesto aiuto a Jana al cimitero. Maria esige che Samuel riveli a tutti di essersi auto-denunciato alla Curia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel prepara la sua grande ascesa nel mondo dell'aviazione, Maria non fa sconti e pretende che padre Samuel confessi il suo inganno davanti a tutti Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il patto segreto tra Don Romulo ed .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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