Nel quartiere di Brera, si sta sviluppando un nuovo progetto chiamato La Casa di Marmo, realizzato dallo studio Hannes Peer Architecture in collaborazione con Margraf. La struttura mette al centro l’uso della pietra, che diventa protagonista anche come fonte di luce. La realizzazione rappresenta una riflessione sul ruolo di questo materiale nell’architettura contemporanea.

Nel cuore di Brera, prende forma La Casa di Marmo, un progetto firmato da Hannes Peer Architecture in collaborazione con Margraf che propone una riflessione radicale sull'uso della pietra in architettura. Non un semplice rivestimento, ma un ambiente interamente generato dal marmo: struttura, superficie, luce e atmosfera coincidono in un'unica materia, in un gesto coerente e privo di mediazioni. Nascosta sotto il giardino di una villa storica, l'architettura si sviluppa nel sottosuolo e si rivela attraverso una sequenza spaziale calibrata. L'accesso, segnato da una scala elicoidale e da una soglia volutamente monumentale, introduce a un universo minerale continuo in cui pareti, pavimenti e soffitti emergono da una stessa matrice.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La pietra è protagonista e diventa anche fonte di luce

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