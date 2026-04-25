Nella puntata del 24 aprile de La Pennicanza, condotta da Fiorello e Biggio, si è assistito a un episodio in cui Sal Da Vinci è entrato in scena, creando un momento di spettacolo. La trasmissione ha mantenuto un tono ricco di ironia e colpi di scena, come sempre, mentre i conduttori hanno concluso la settimana con una puntata che ha coinvolto vari ospiti e situazioni inaspettate.

Fiorello e Biggio salutano la settimana de La Pennicanza con una puntata, quella di venerdì 24 aprile, che alza ulteriormente l’asticella tra ironia e colpi di scena. Il ritmo è serrato, le gag si susseguono e gli ospiti, veri o presunti, contribuiscono a creare un clima imprevedibile fin dall’inizio. Ad aprire le danze è l’arrivo a sorpresa di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano si materializza in studio senza annunci ufficiali e intona Per sempre sì, ormai diventata quasi un tormentone nazionale. Lo stupore è generale, tanto che persino Fiorello e Fabrizio Biggio faticano a credere che sia davvero lui. Sal ironizza sull’imitazione di...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La Pennicanza, incursione di Sal Da Vinci da Fiorello e Biggio ed è subito show

Notizie correlate

Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Irruzione di Sal Da Vinci in studio, Fiorello avverte: All’Eurovision farà uno sbrego…; Fiorello a La Pennicanza si mobilita, l’appello alla Rai: È un crimine; Fiorello, La Pennicanza cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la puntata del 23 aprile; Fiorello a La Pennicanza ci (ri)prova con Giorgia Meloni.

Irruzione di Sal Da Vinci in studio, Fiorello avverte: All’Eurovision farà uno sbrego…Nella puntata di oggi, 24 aprile, lo showman ha chiarito (con ironia) i motivi della mancata diretta di giovedì scorso. Poi l'irruzione inattesa di Sal Da Vinci. libero.it

La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e svieneA 'La Pennicanza', Fabrizio Biggio intervista Fiorello nei panni di un improbabile Sal Da Vinci: Sono triste… il successo finisce e poi a chi li lascio i ... lapresse.it

, la dolcissima nipotina di Sal Da Vinci, appena sente la canzone del nonno si scatena subito Parte con tutta la sua energia e non la ferma più nessuno: canta, balla e si diverte come una piccola artista di casa. Il talento e la passione, evidentemente, - facebook.com facebook