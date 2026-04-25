Durante la cerimonia per l'anniversario della Liberazione, viene espresso un saluto e un ringraziamento alle autorità civili e militari, alle associazioni e ai presenti. La manifestazione si svolge in un momento di commemorazione, con l’obiettivo di ricordare un evento fondamentale nella storia nazionale. Sono state lette alcune parole che sottolineano il valore della resistenza e della libertà conquistata.

Rivolgo il mio più sincero saluto e ringraziamento alle autorità civili e militari, alle associazioni e a tutti voi presenti, in questo Anniversario, per ricordare la Liberazione del nostro Paese. Quella Liberazione non deve essere solamente un ricordo, una solenne commemorazione con banda, con una cerimonia partecipata e il tricolore che sventola. E’ promemoria di una responsabilità che continua.La lotta per Liberazione deve farsi vita nella quotidianità, perché noi tutti siamo chiamati ad essere custodi di quei valori (la libertà, la pace, giustizia, democrazia) ricordati dal Presidente Mattarella nel suo messaggio, custoditi e protetti in quella ‘cassaforte’ che è la nostra Costituzione, non un semplice insieme di leggi, ma orientamento per la convivenza civiel.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “Bella ciao, l’Italia che resiste”

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