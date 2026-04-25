Milano si conferma la provincia italiana con il reddito medio più alto, pari a 40.316 euro, registrando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Al secondo posto si trova una provincia limitrofa, con un reddito medio di circa 35.000 euro. La classifica delle aree con i redditi più elevati si basa sui dati ufficiali pubblicati dall’ente statistico nazionale, che analizzano le differenze regionali e provinciali nel Paese.

Milano si conferma il capoluogo di provincia col reddito complessivo medio più alto in Italia (40.316 euro, +3,3%), seguito da Monza (35.628 euro, +3,5%). Tra le principali città del Paese, Bergamo si attesta a 34.263 euro (+2,5%), Bologna a 32.302 euro (+4,2%), Roma a 31.423 euro (+3,8%) e Napoli a 24.388 euro (+3,5%). A livello sub-comunale, il podio dei quartieri più "esclusivi" resta interamente milanese, con CityLife, DuomoBrera e Sant'Ambrogio stabilmente ai vertici. La zona dove si guadagna meno rimane quella circoscritta dal Cap 90122, a Palermo. E' quanto risulta dall'analisi di Excellera sui nuovi dati diffusi dal Mef. I comuni con il reddito complessivo medio più alto nel 2024 sono Maccastorna, nel Lodigiano (72.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mappa dei redditi più alti del Belpaese, Milano sempre in testa

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