Cecilia Rodriguez ha raccontato di essere stata arrabbiata con il mondo mentre era incinta, specificando di non aver mai provato gelosia per la carriera di Belen, ma di aver passato del tempo a casa con la figlia. La loro relazione ha suscitato attenzione pubblica a causa di un allontanamento che ha generato molte speculazioni e discussioni sui social e sui media. La Rodriguez ha condiviso alcuni dettagli sulla propria esperienza personale in un'intervista recente.

Il distacco tra Belen e Cecilia Rodriguez ha alimentato per mesi interrogativi e illazioni. L’improvvisa assenza di interazioni social e la netta lontananza in occasione degli appuntamenti familiari, a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, avevano certificato una profonda spaccatura tra le due sorelle, i cui reali motivi sono rimasti a lungo un mistero. A fare definitiva chiarezza sulle dinamiche di quella crisi è intervenuta Cecilia. Ospite del podcast condotto da Giulia Salemi, la minore delle sorelle argentine ha ripercorso le tappe del loro allontanamento, svelando le ragioni del cortocircuito e analizzando senza filtri la complessa convivenza con una “stella” all’interno delle mura domestiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La lite con Belen? Ero incinta e arrabbiata col mondo. Gelosia per la sua carriera mai, ma a casa da figlia sì”: parla Cecilia Rodriguez

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